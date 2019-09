Страхотен гол на Дженепо донесе победа над Саутхамптън над Шефилд Юнайтед

Саутхамптън победи Шефилд Юнайтед с 1:0 в мач от петия кръг на Висшата лига. Триумфът дойде след страхотно солово изпълнение на новото попълнение Муса Дженепо в 66-ата минута.

