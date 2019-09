Моторни спортове Ожие пое лидерството на рали Турция, Нювил с катастрофа (видео) 14 септември 2019 | 18:00 0



Защитаващият титлата си в Световния рали шампионат (WRC) Себастиен Ожие пое водачеството на рали Турция след края на съботните състезателни етапи. Французинът задмина съотборника си в Citroen Есапека Лапи с едва 0.2 сек след етапна победа в съботния следобед. На трето място зад тях се движи пилотът на Hyundai Андреас Микелсен, който обаче е с пасив от 1:17.1 мин спрямо Ожие. Четвърти в подредбата след съботните отсечки се нареди Теему Сунинен с Ford Fiesta, следван от Дани Сордо с Hyundai и двамата пилоти на Toyota Яри-Мати Латвала и Крис Мийк, който претърпя лека катастрофа. @rallyturkey SS13 Results



1 @EsapekkaLappi 7:16.0

2 @thierryneuville +1.4

3 @SebOgier +4.5



Full results https://t.co/PQpKkRpq1w



Next: SS14 - live from 09:38 (UTC+3) on https://t.co/0nWOJAkkTv#WRC #RallyTurkey #WRCLive @AnonimoWatches pic.twitter.com/QmUV8U0EAz — World Rally Championship (@OfficialWRC) September 14, 2019 Претендентът за титлата този сезон с Hyundai Тиери Нювил се движи на осма позиция, след като се преобърна с автомобила си в сутрешните етапи заради удар в скала. Той успя да потегли наново след инцидента, но вече бе загубил над четири минути. Белгиецът стопи малко от изоставането си с етапна победа следобед. LIVE NOW: We're back with more rock and roll Tune in to follow all the drama as it happens https://t.co/0nWOJAkkTv



#WRC #WRClive #RallyTurkey @HMSGOfficial @thierryneuville pic.twitter.com/ia9WH2QbYA — World Rally Championship (@OfficialWRC) September 14, 2019 От надпреварата отпадна и лидерът в генералното класиране на шампионата От Танак с Toyota заради технически проблем в автомобила му.

