Стюардите привикаха Роси и Маркес заради инцидента на "Мизано"

MotoGP звездите Валентино Роси и Марк Маркес са привикани на изслушване от стюардите в Сан Марино във връзка с недоразумението между двамата пилоти в последните секунди от квалификацията на "Мизано". И Роси, и Маркес се бореха за най-бърза обиколка на финала на сесията, но такива така и не дойдоха, тъй като агресивните маневри провалиха опитите им.

Маркес следваше Доктора, докато не предприе изпреварване на бързия 11-и завой с над 260 км/ч. Испанецът обаче излезе извън очертанията на пистата, което автоматично означаваше, че времето му ще бъде анулирано. Той забави темпото си, като така забави и Валентино. На 14-ия завой ветеранът от Тавулия се опита да задмине Маркес, но в резултат двамата едва не се удариха.

Watch what happened between @marcmarquez93 and @ValeYellow46

in the last Q2 flying lap! #MotoGP | #SanMarinoGP https://t.co/Ojb9Knc9RQ