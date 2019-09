Водачката в схемата Плишкова се класира за финала в Чжънчжоу

Водачката в схемата Каролина Плишкова (Чехия) се класира за финала на дебютното издание на турнира по тенис на твърди кортове в китайския град Чжънчжоу с награден фонд 1,5 милиона долара.

Another @SofiaKenin winner hands the American the second set!



She takes it over Karolina Pliskova, 6-4 #zhengzhouopen pic.twitter.com/N5uHBLoZXK