Моторни спортове Винялес с полпозишън на "Мизано", Роси и Маркес напомниха за старата вражда 14 септември 2019 | 16:26 - Обновена 0



копирано

Пилотът на Yamaha Маверик Винялес спечели полпозишън за неделната Гран При на Сан Марино в MotoGP. Испанецът се пребори с изненадата на "Мизано" - Пол Еспергаро и талантливия французин Фабио Куартараро. Винялес спечели втори полпозишън за годината и първи от откриващия кръг за сезона в Катар. Pole position for @mvkoficial12!



KTM and @polespargaro are denied a historic maiden pole as Vinales takes his first pole since Qatar! #SanMarinoGP pic.twitter.com/oGdkEY70bH — MotoGP™ (@MotoGP) September 14, 2019 Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес с Honda и Винялес бяха двамата пилоти, които предприеха по две влизания в бокса по време на квалификацията. Маркес привлече вниманието към себе си в последната си обиколка, когато опитвайки се да запише най-добро време, той изпревари ветерана Валентино Роси агресивно с над 260 км/ч на бързия завой номер 11. При опасната си маневра Маркес излезе извън очертанията на пистата, което само по себе си провали обиколката му. По този начин Маркес забави и Валентино, който също не успя да напредне при последната си атака. На 14-ия завой Доктора се опита да мине пред Маркес, което за малко щеше да доведе до инцидент между тях. What's happened between @ValeYellow46 and @marcmarquez93 here? #SanMarinoGP pic.twitter.com/8Gi90DbAjj — MotoGP™ (@MotoGP) September 14, 2019 В крайна сметка Маркес ще стартира пети, което е най-лошата му стартова позиция тази година. Пред него ще потеглят от първа позиция Винялес, следван от Пол Еспергаро и Фабио Куартараро. Еспергаро спечели второто си стартово място отчасти благодарение на това, че за 90% от най-бързата си обиколка следваше линията на Куартараро пред себе си. От четвъртата позиция пред Маркес ще потегли Франко Морбидели с втората сателитна Yamaha. What a stunner from @polespargaro!



KTM can't believe this! #SanMarinoGP pic.twitter.com/epRi8NTp8v — MotoGP™ (@MotoGP) September 14, 2019 За шесто място на старта се пребори Андреа Довициозо с Ducati, следван от Роси с последната Yamaha. Съотборникът на Дови Данило Петручи пък ще стартира едва 17-и. Йоан Зарко с втория КТМ мотор и двойката на Suzuki Алекс Ринс и Жоан Мир допълват топ 10. Съотборникът на Маркес Хорхе Лоренсо потегля зад Петручи от 18-а позиция. Квалификацията пропусна пилотът на Aprilia Андреа Яноне, който бе откаран в медицинския център на "Мизано" вследствие на падането си в четвъртата свободна тренировка.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 615

1