Ман Юнайтед 1:0 Лестър (гледай на живо тук)

Манчестър Юнайтед и Лестър играят при 1:0 в среща от четвъртия кръг на Висшата лига. В седмата минута Маркъс Рашфорд бе фаулиран в наказателното поле и сам реализира отсъдената дузпа. По този начин английският национал прекъсна и серията от две поредни пропуснати дузпи от началото на сезона.

Оле Гунар Солскяер има доста проблеми с контузени играчи, след като поради различни травми не са на разположение Антъни Марсиал, Пол Погба, Джеси Лингард и Люк Шоу. Единствено Аарън Уан-Бисака е възстановен и е част от титулярния състав на “червените дяволи”, а халфовата линия е съставена от Неманя Матич, за когото това е първи старт от началото на сезона, и Скот Мактоминей.

Ole explains today's starting XI for #MUNLEI



We're live on #MUTV with our pre-match coverage: https://t.co/IGHTuKiMF3 pic.twitter.com/qIgjLEMVj7