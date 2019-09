Playboy съблече Кайли Дженър (снимки)

Кайли Дженър направи поредния дръзък завой в кариерата си.22-годишният изумителен модел позира в червено бельо за корицата на списание "Playboy", като във фотосесията участваше и партньорът й Травис Скот, с когото има дъщеря Сторми.Рапърът също интервюира звездата от риалити формата "Keeping Up With The Kardashians", като я пита за сексуалния им живот.Телевизионната звезда, която е луда баскетболна фенка, но не обича да излиза с играчи и рапърът бяха заснети от дългогодишния приятел на Кайли Саша Самсанова.В интервюто си тя говори за сексуалността, майчинството и семейството.„Много хора твърдят, че да имате бебе може да навреди на сексуалния ви живот, но имам чувството, че това е обратно при нас.",споделя Скот.„Да, чувствам, че определено сме доказали, че слухът е грешен .", добавя Кайли.Той не спря дотук, тъй като следващият му въпрос беше дали той я кара да се чувства секси.Родената в Калабаса също говори за това, което кара връзката й със Скот да работи: „Мислим същите неща и имаме същите цели и страсти в живота. Освен факта, че имаме добра химия, заедно се забавляваме много. Ти си моят най-добър приятел.", продължава Дженър. -„С всички възходи и падения, които има всяка връзка, ние се развиваме заедно чрез тях и продължаваме да бъдем по-силни.“