Лидерът във WRC отпадна от рали Турция

Лидерът в генералното класиране на WRC От Танак няма да продължи участието си на рали Турция заради проблеми със своя автомобил Toyota Yaris. Естонецът завърши първия съботен етап и дори напредна с една позиция до седмото място, но на старта на втория колата му отказа да запали заради електрическа повреда.

@rallyturkey SS9 Results 1 @AMikkelsenRally 7:05.3 2 @EsapekkaLappi +0.6 3 @SebOgier +1.8 Full results https://t.co/PQpKkRpq1w Up next: SS10 - live from 11:06 (UTC+3) on https://t.co/0nWOJAkkTv #WRC #RallyTurkey #WRCLive @AnonimoWatches pic.twitter.com/Cu7ceZNSn9

Отпадането на Танак ще даде възможност на другите двама претенденти за титлата Тиери Нювил (Hyundai) и Себастиен Ожие (Citroen) да стопят изоставането си до първото място. В същото време повредата е разочарование за Toyota, които се стремят да настигнат Hyundai в класирането при конструкторите.

@OttTanak is stopped for today due to technical reasons. We will plan for the car to return under restart rules tomorrow. #YarisWRC #RallyTurkey #WRC #TGR_WRC