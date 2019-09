Легендата Новицки оглави комисията на играчите на ФИБА

Легендата на Далас Маверикс Дирк Новицки оглави комисията на играчите на ФИБА, официалният сайт на федерацията. Той също се присъедини към Централния съвет на организацията.

Германският център има зад гърба си уникална кариера на клубно и национално ниво, а през 2002-ра година изведе своя тим до най-доброто му класиране на Световно първенство - трето място, а през 2011-а и Далас Маверикс до първа титла в НБА.

Комисията на играчите включва 14 души. Сред тях е бившият баскетболист на руския национален отбор, генералният директор на VTB United League Илона Корстин.

