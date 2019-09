Роси е изненадан от бързината на Yamaha на "Мизано" (видео)

Пилотът на Yamaha Валентино Роси разкри, че е изненадан да види и четирите мотора на конструктора си в топ 5 след първите две свободни тренировки от състезателния уикенд на MotoGP в Сан Марино. Съотборникът на Доктора Маверик Винялес бе най-бърз с машината си, която използва от началото на 2019-а, докато Роси кара на "Мизано" с нова изпускателна система и карбонова задна вилка.

"Двата дни тестове на "Мизано" бяха позитивни, защото работихме много усърдно, особено на новите неща, и в края на теста бях напълно убеден, че те работят по-добре. Концентрирахме се върху това и изглежда, че ни прави конкурентни. Изненадан съм, че всички пилоти на Yamaha бяха бързи, тъй като конфигурациите на моторите ни са доста различни", коментира Валентино. "Имаме сцепление и ускорението ни не е зле". Въпреки всичко, Доктора все още не е напълно щастлив с машината си: "Моето лично мнение е, че имаме още много работа, защото аз не се чувствам комфортно с баланса на мотора".

"It looks like our bike is very competitive here" @ValeYellow46 is optimistic heading into Saturday at Misano! #SanMarinoGP pic.twitter.com/vBuz3drmoD