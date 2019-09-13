Украйна срази Чехия на старта на Евроволей 2019

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Волейбол
Волейболистите на Украйна стартираха с успех участието си на европейското първенство по волейбол за мъже. Възпитаниците на Угис Крастинс сразиха Чехия с 3:1 (25:21, 25:19, 19:25, 25:22) пред 300 зрители в Ротердам (Холандия).
Дмитро Виецкий заби 23 точки (2 аса, 1 блок, 63% ефективност в атака), Олег Плотницкий и Ян Ерешченко добавиха по още 15 точки.
Юрий Семенюк се отличи с 11 точки (1 ас, 5 блока, 45% ефективност в атака).
За Чехия Ян Хадрава заби 16 точки (1 ас, 1 блок), а Донован Дзаворонок добави още 15 точки за Чехия.
УКРАЙНА - ЧЕХИЯ 3:1 (25:21, 25:19, 19:25, 25:22)
УКРАЙНА: Владислав Диденко 3, Дмитро Виецкий 23, Олег Плотницкий 15, Ян Ерешченко 15, Юрий Семенюк 11, Дмитро Теременко 4 - Денис Фомин-либеро (Хорден Брова-либеро, Юрий Томин, Володомир Коволчук)
Старши треньор: УГИСТ КАРСТИНС
ЧЕХИЯ: Якуб Януш 1, Ян Хадрава 16, Донован Дзаворонок 15, Ян Гълъбов 9, Вочех Паточка 1, Адам Зайчик 5 - Милан Моник-либеро (Михал Фингер, Томаш Кунц, Павел Бартош, Владимир Соботка)
Старши треньор: МИХАЛ НЕКОЛА.
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