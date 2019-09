Братът на Доктора: Фокусиран съм върху това, което правя, не върху очакванията

Доведеният брат на най-известния мотоциклетен състезател в света Валентино Роси - Лука Марини даде обширно интервю за Monster Energy, в което споделя какво е да имаш толкова успешен и известен брат, какво са целите в мотоциклетната му кариера, както и как се справя с контузиите си. Марини в с 18 години по-млад от Доктора, но е свикнал да бъде наблюдаван. Той също идва от малкото италианско градче Тавулия. През 2018-а постига първата си победа в междинния клас на Световния шампионат по мотоциклетизъм въпреки контузия в лявото си рамо. През сезон 2019 Moto2 категорията е разклатена от мощността на Triumph. Марини все пак успя да вземе два подиума с Kalex мотоциклета на SKY Racing Team VR46.Беше трудно, но сега се движа в правилната посока. Това бе сложна контузия, защото трябваше да чакам до средата на този сезон, за да разбера дали съм се възстановил дори и на 90%. В ежедневието не ми пречи, мога да отида на фитнес без проблем. В момента правя някои специални упражнения. Налага ми се да работя по-здраво от някои от момчетата във VR46 Academy. Това е една от най-важните части в тялото. Това е става, която се върти в почти всички посоки. Всеки се справя с тези проблеми различно. Примерно – Лоренсо Балдасари има проблеми и с двете рамена. Но той може да кара мотоциклета без проблем и ако рамото му се извади, доктора го намества и след това изглежда, че е ок. При мен понякога, докато спя рамото ми се изважда и се налага да отида до болница, за да го наместят. Последният път бе в Барселона по време на Гран При на Каталуня. Не познавах докторите, а те доста го дърпаха преди да го наместят. Беше болезнено. Беше и много трудно. Два месеца по-късно все още представляваше проблем и ме болеше много. Трудно е да се състезаваш в такава ситуация.

Кога за пръв път го контузи и как стана толкова зле?

Беше в "Ранчото" през 2015-а. Тренирах с моя брат и другите момчета. Състезавахме се. На старта един от пилотите ме допря и паднах директно на рамото и го извадих. Не беше толкова зле. После отново ми се случи в "Ранчото" през 2017-а. Карах спокойно, но може би не бях на 100% концентриран. Паднах и рамото пак се извади. Отидох до болницата, но този път моят доктор беше там. След няколко дни бях добре. Третият път беше критичен. Това стана, докато спях в Барселона. Замислих се, че трябва да направя нещо, защото не мога да живея така.

Все пак успя да се справиш със сезон 2018, който бе пробив за теб, но как премина сезон 2019 по отношение на твоята кариера.



Не чувствах напрежение в началото на сезона, но със сигурност очаквах повече от резултатите си. Доволен съм, защото се подобрих спрямо 2018-а. Тогава изпитвах много повече затруднения в началото на годината. Трябва да остана концентриран и да се опитвам да се подобрявам. Знам, че трябва да направя следващата крачка, но имаше толкова много промени по мотоциклета: електрониката, гумите и други неща. Трябва да продължим да работим здраво.



Как ти се струва интереса от пресата и феновете?

ОК е. Не ме напряга. Радвам се, че феновете знаят за моя потенциал и скорост. Вече знам, че трябва да се концентрирам върху това какво трябва да направя, вместо върху очакванията на другите.



Чухме, че те бива и във футбола…



Ами доста съм добър. Иска ми се да играя повече. Много обичам футбола, играя от малък, защото баща ми го обича. Имам много хубави спомени. Аз съм полузащитник. Обичам топката да е на крака ми, също като Андреа Пирло. Не съм много добър в атака. Не отбелязвам много голове, повече ме бива в асистенциите. Рома е моят отбор.



Има ли нещо, което научи от футболистите? Може би нещо свързано с психологията или подготовката за важен мач?

Със сигурност. Можеш да научиш много от всеки спорт. Футболът е отборен спорт, докато в Moto2 си сам. Само ти и мотора. Харесва ми да гледам как футболистите работят. Също така наблюдавам какво правят извън терена и как се подготвят. Има много специфични неща и е интересно. Спортната психология е нещо много лично и малко пилоти говорят за това. Всеки има свои начин да прави нещата. Аз трябва да открия своя начин, защото психологическият аспект е изключително важен.



Често казват, че увереността е всичко за мотоциклетистите. Ти как поддържаш своята увереност?



За мен всичко опира до това как се чувствам на мотора. Резултатите помагат, ако си в близост до лидерите или водиш, от това може да научиш много. Да си на първа позиция или на четиринадесета е напълно различно. Звучи сякаш говоря за очевидното, но е изключително важно да не падаш в нашия спорт. Понякога виждаме как Марк Маркес пада, но той е толкова уверен на мотоциклета си, че просто продължава без това да има ефект върху карането му. Това е много хубаво и определено е сила. Работя за това, но в Moto2 е малко по-трудно, защото имаш само един мотоциклет. Ако паднеш не можеш да го смениш и трябва да приемеш последствията.



Кое наричаш свой дом?



Тавулия. Това е единственото място! Аз съм малко самотник и се чувствам добре, когато съм сам. Имам приятелка и прекарвам време с нея. Опитвам се да бъда и със семейството ми. Баща ми живее в Рим и понякога ми се налага да ходя там. Наскоро смених къщата си и вече не живея при майка ми, но все пак често я посещавам.

