Винялес начело във втората тренировка от MotoGP на "Мизано", Yamaha показа зъби

All four YZR-M1s are inside the top five with @marcmarquez93 preventing a top-four lockout in third! #SanMarinoGP pic.twitter.com/9EsT49jKsj — MotoGP™ (@MotoGP) September 13, 2019 Пилотът на Yamaha Маверик Винялес бе най-бърз във втората свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Сан Марино. Всичките четири мотора на конструктора YZR-M1 успяха да влязат в топ 5, като единственият пилот с друга машина бе лидерът в шампионата Марк Маркес (Honda). Още в първите десет минути от тренировъчната сесия Маркес подобри с две хилядни от секундата най-доброто постижение на Куартараро от първата тренировка. Испанецът остана на първото място за по-голямата част от 45-те минути, но бе задминат от Винялес и Куартараро в края на тренировката. Валентино Роси също напредна значително във финалните минути и излезе на четвърта позиция, но на седем десети зад съотборника си. What's the best way to take the final corner at Misano? @mvkoficial12, @FabioQ20 and @marcmarquez93 show us how it's done! #SanMarinoGP pic.twitter.com/BezaKLaX8t — MotoGP™ (@MotoGP) September 13, 2019 Зад топ 5 на шесто място се нареди Пол Еспергаро с КТМ, следван от двойката на Ducati Данило Петручи и Андреа Довициозо, Алекс Ринс със Suzuki и Кал Кръчлоу със сателитна Honda. Съотборникът на Маркес в Honda Хорхе Лоренсо показа прогрес във времената си и от 21-вото в първата тренировка се изкачи на 17-о във втората. Топ 21 пък бяха разделени от само 1.6 сек.

