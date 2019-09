Тайсън Фюри: Обърнах 4 бири преди мача с Дионтей Уайлдър

Британският боксьор в тежка катеория Тайсън Фюри разкри, че обърнал 4 бири точно преди мача с Дионтей Уайлдър на 1 декември миналата година.

Тогава двамата направиха зрелищно реми, а на 22 февруари догодина предстои реванш. Тази събота пък Фюри ще се бие с шведа Ото Валин в Лас Вегас.

"Винаги пия бира, докато съм на лагер, а вечерта преди мача с Уайлдър изпих четири. Както видяхте - не са ми повлияли негативно, заяви Фюри. Аз съм мъж на 30 години, професионалист, женен, с пет деца. Ако искам бира, ще пия бира. Щом тялото ми желае нещо, трябва да му го дам. Какво от това, че предстои мач? Боксьорите от миналото са пиели уиски преди двубой, дори са удряли по чашка в ъгъла по време на боя. Ако можеш да се биеш, няма нищо, което да те спре", разсъждава ексцентричният британец.

Неговият треньор Бен Дейвисън потвърди думите на Циганския крал: Не лъже. Щом го видях, го попитах:



"Какво, по дяволите става тук?" Той ми отвърна, че бирите са безалкохолни, но два дни по-късно установих, че ме е излъгал, каза Дейвисън.

