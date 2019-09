Моторни спортове Есапека Лапи поведе на рали Турция (видео) 13 септември 2019 | 13:37 - Обновена 0



На четвърто място се движи защитаващият титлата си от 2018 година Себастиен Ожие с втори Citroen. Шесткратният шампион спука гума в първия петъчен етап и изостана на 15.1 сек от първото място, но все пак се движи най-добре сред претендентите за титлата този сезон. Теему Сунинен с Ford Fiesta е на пета позиция пред лидера в генералното класиране От Танак с Toyota. Танак, който е фаворит за титла през 2019, единствен се състезава в петък с една резервна гума в автомобила си. The crews are heading back to service park in Asparan. The teams will have 40-minutes to check over the cars before they head back out for the afternoon loop.



SS5 goes live at 2.17pm (local time, GMT+3)#MichelinWRC #RallyTurkey pic.twitter.com/GAEOE1150l — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) September 13, 2019 Пилотът на Citroen Есапека Лапи пое лидерството на рали Турция – най-близкият до България кръг от календара на Световния рали шампионат (WRC). Лапи води с девет секунди пред Андреас Микелсен с Hyundai след сутрешните петъчни състезателни отсечки. Яри-Мати Латвала пък постави трети конструктор в топ 3 със своята Toyota Yaris на още четири секунди зад Микелсен. Латвала бе начело, след като спечели две етапни победи сутринта, но заради очаквани камъни в предпоследната отсечка преди обяд подходи предпазливо и загуби 17 сек спрямо Лапи.На четвърто място се движи защитаващият титлата си от 2018 година Себастиен Ожие с втори Citroen. Шесткратният шампион спука гума в първия петъчен етап и изостана на 15.1 сек от първото място, но все пак се движи най-добре сред претендентите за титлата този сезон. Теему Сунинен с Ford Fiesta е на пета позиция пред лидера в генералното класиране От Танак с Toyota. Танак, който е фаворит за титла през 2019, единствен се състезава в петък с една резервна гума в автомобила си. На седма позиция, на 30 сек зад Лапи, се движи и последният претендент за световния трофей – Тиери Нювил с Hyundai, който се оплаква от липса на сцепление със задните гуми на сухите и прашни терени. Топ 10 допълват още Крис Мийк (Toyota), Дани Сордо (Hyundai) и Понтус Тидеман, който замества Елфин Еванс в автомобила на M-Sport Ford. @rallyturkey SS2 Results



Up next: SS3 - live from 09:31 (UTC+3) on https://t.co/0nWOJABVL3#WRC #RallyTurkey #WRCLive @AnonimoWatches #WRCliveES pic.twitter.com/Hu0lAu7Fik — World Rally Championship (@OfficialWRC) September 13, 2019

