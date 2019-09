Тенис Честит рожден ден на Цветана Пиронкова 13 септември 2019 | 13:16 0



На днешния ден, 13 септември, своя рожден ден отбелязва бившата първа ракета на България Цветана Пиронкова. Родената в Пловдив тенисистка навършва 32 години. View this post on Instagram A post shared by Tsvetana Pironkova (@tpironkova) on Sep 12, 2019 at 11:22pm PDT Цвети стана първата българка, която достига до полуфиналите на Уимбълдън през 2010 г., а през 2016-а бе във финалната осмица на Ролан Гарос. Пиронкова завоюва титлата в Сидни през 2014 г. след престижна победа над Анжелик Кербер. В края на март миналата година тя стана майка на момченце на име Александър. Пиронкова не е взела решение дали ще се завърне в професионалния тенис, но държи да се знае, че не се е отказала. Все пак българката може да се възползва от новото правило на WTA, според което тенисистките може да се завърнат до 2 години, след като са станали майки, и да „замразят“ ранкинга си от последния турнир, на който за взели участия. Защитената позиция в класирането може да се използва на 12 турнира. Бившата ни първа ракета вече много рядко има медийни изяви, но в едно от интервютата си през годината заяви: „Дадох много на тениса – повече от 15 години професионален тенис. Аз съм доволна от това, което съм постигнала в тази сфера до момента. Нямам усещането, че трябва да се доказвам повече. Ако имам желанието да продължа да играя и да пътувам най-вече, защото това е най-трудо – всяка седмица в различна държава, ще трябва да го правя със сина ми. Не си сe представям да го оставя тук месеци наред, без да го виждам.“ TennisKafe.com TennisKafe.com

