Куартараро пред Маркес в първата тренировка от MotoGP на "Мизано"

The chequered flag flies on #MotoGP FP1!



Despite that late scare, @FabioQ20 sets the pace at Misano! #SanMarinoGP pic.twitter.com/f7VJV7tfn7 — MotoGP™ (@MotoGP) September 13, 2019 Французинът с частна Yamaha Фабио Куартараро бе най-бързият пилот в първата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Сан Марино. Французинът записа най-добрата си обиколка – 1:33.153 мин – със свежи медиум гуми в самия край на сесията и приключи тренировката с аванс от четири десети спрямо лидера в шампионата Марк Маркес. Именно Куартараро бе и пилотът, оглавил двудневния тест на "Мизано" в MotoGP преди две седмици. Маверик Винялес със заводска Yamaha бе единственият пилот, който се доближаваше до темпото на Куартараро и Маркес по време на 45-минутната сесия. Към края на тренировката Куартараро изгуби контрол над мотора си на бързия 11-и завой, но успя да спаси почти сигурно падане. What happened there @FabioQ20?!



Turn 11 is the last place you want to have a moment like that! #SanMarinoGP pic.twitter.com/6R2tnMFJAj — MotoGP™ (@MotoGP) September 13, 2019 Зад Маркес и Винялес на четвърто място в края на тренировката се нареди тест пилотът на Ducati Микеле Пиро, който ще стартира в Сан Марино с "уайлд кард". Братята Алейш и Пол Еспергаро се пребориха за пета и шеста най-бързи обиколки, следвани от Франко Морбидели (Yamaha), Данило Петручи (Ducati) и Валентино Роси (Yamaha). Моторът на Доктора привлече внимание към себе си заради новата си изпускателна система и карбоново шаси. Основният опонент на Маркес за титлата тази година Андреа Довициозо от Ducati авърши 11-и тренировката. Пред него с по-бърза обиколка се нареди Тито Рабат със сателитен Ducati, който падна на петия завой от трасето и за малко в инцидента не въвлече и трикратния шампион Хорхе Лоренсо. Победителят от изминалия кръг във Великобритания Алекс Ринс (Suzuki) остана 12-и. How close was that!



There was little to separate @Rins42 and @marcmarquez93 at Silverstone, and the two almost tangle here at Misano! #SanMarinoGP pic.twitter.com/lNajIBQwbt — MotoGP™ (@MotoGP) September 13, 2019 И без инцидент Лоренсо завърши сесията с 21-во време, на над две секунди изоставане от най-доброто постижение на Куартараро.

