Кевин Андерсън се подложи на операция на коляното

Бившият №5 в света и миналогодишен финалист от Уимбълдън Кевин Андерсън се е подложил на операция, съобщи самият южноафриканец в социалните мрежи. Преди дни той съобщи, че сезон 2019 за него приключи, а вчера стана ясно, че е оперирал своето дясно коляно.



"Благодаря ви много за всички мили съобщения. Беше страхотно да ги чета в последните дни, особено когато излязох от операцията. Моят тим, докторите и аз, решихме да се подложа на тази процедура, за да помогнем на коляното да се оправи. Мина добре и гледам напред към рехабилитацията и завръщането ва корта", написа Андерсън под снимката от болничното легло.

Thanks so much for your very nice messages! They’ve been great to read these past few days, especially as I came out of surgery. My team, doctors & I decided to move forward with a procedure to help my knee. It went well & I look forward to rehabbing & getting back on court pic.twitter.com/1Bsmd5zFyQ