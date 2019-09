Моторни спортове Пет години след създаването му шампионатът на бъдещето излезе на печалба 13 септември 2019 | 11:46 0



Независимо че в края на сезон 2017-2018 приходите на Формула Е достигнаха до рекордните 133.4 милиона евро, загубата беше 26.4 млн. В първата година от създаването му шампионатът дори беше близо до фалит, но получи подкрепа от Liberty Global и "Дискавъри", за да оцелее.



Още тогава изпълнителният директор Алехандро Агаг обяви, че се очаква през 2020 г. Формула Е да бъде на печалба. В крайна сметка това се случва година по-рано.



Според Financial Times причината са подписаните спонсорски договори с "Хайнекен", "Бош", авиопревозвача на Саудитска Арабия, както и Moet&Chandon. Пред изданието Агаг казва, че приходите за последната година надхвърлят 200 милиона евро.



Чистата печалба е 1 милион евро и макар да не е голяма, Агаг и екипът му са убедени, че сериите са на прав път. Това е постигнато и без да се увеличава бюджетът на Формула 1 за маркетинг, който е около 30 милиона евро.



"Да реализираме печалба и да сме над чертата е нещо невероятно, историческо постижение. Все пак говорим за бизнес, който беше на ръба след третото състезание, а сега след 60-ата надпревара сме на чисто. Това само показва колко продължава да расте Формула Е", каза Агаг.



Въпреки успехите си Формула Е среща и противници, които са най-вече от Формула 1. Изпълнителният директор на най-престижната автомобилна надпревара Чейс Кери е негативно настроен към Формула Е заради зависимостта от спонсори. "Това е нещо, което зависи от бизнеса, съвсем различно от спорта", каза Кери.



Въпреки това Агаг допълва, че в последната година е отчетен ръст на приходите от билети, телевизионни права и др. Формула Е е събрала кумулативна аудитория от 411 милиона зрители през последния сезон. Това е увеличение с 24% от предходната година.



Новият сезон във Формула Е 2019-2020 започва на 22 ноември в Рияд, Саудитска Арабия.



