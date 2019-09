Англия Ариго Саки: Моят Милан беше иновативен, сега такива са отборите на Клоп и Гуардиола 12 септември 2019 | 21:20 - Обновена 0



Манчестър Сити - Юрген Клоп и Джосеп Гуардиола.



"Техният футбол е подобен на моя и аз много оценявам техните ценности, култура и характер. Моят Милан беше иновативен, а отборите на Гуардиола и Клоп продължават тази тенденция. Те мислят като мен. Имаме задължението да накараме публиката да се наслаждава на футбола и да е развълнувана от него. Да играеш голям футбол е по-трудно от това да говориш за него. Харесва ми желанието им да доминират. Футболът трябва да е доминация и красота, музика и култура. Харесва ми да ги гледам. Проблемът с Висшата лига е, че там играят прекалено често и конкуренцията е много голяма. Може би затова националният тим никога не постига големи резултати", заяви Саки пред "Дейли мейл". Arrigo Sacchi is full of praise for the work Pep Guardiola and Jürgen Klopp have done, saying that both managers are like him. pic.twitter.com/OeAoQ7YGyX — The Coaches' Voice (@CoachesVoice) 12 септември 2019 г. Запитан кого би назначил като треньор, ако ръководеше някой клуб - Клоп, Гуардиола или Маурисио Почетино, той отговори: "Със сигурност би било проблем за мен. Изброихте любимците ми, като и тримата имат същата философия, въпреки че са много различни. Нека кажа нещо и за Арсен Венгер - той революционира английския футбол, наистина е велик. Англия има лудо и брилянтно първенство, което изживява своята златна ера", допълни Саки.



