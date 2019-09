Колоездене Серхио Игита спечели 18-ия етап на Вуелтата, Примож Роглич увеличи аванса си на върха 12 септември 2019 | 19:00 0



Колумбиецът Серхио Игита постигна първата си победа в голяма колоездачна обиколка, след като триумфира в 18-ия етап на "Вуелтата". Игита показа страхотно самостоятелно каране в днешния 177,5-километров етап от Комунидад де Мадрид до Бечерил де ла Сиера и финишира за 4 часа, 33 минути и 9 секунди. Take a bow, Sergio Higuita @EFprocycling pic.twitter.com/eLf9I04ZXj — Orla Chennaoui (@SportsOrla) September 12, 2019 Лидерът в генералното класиране Примож Роглич (Словения) завърши втори на 15 секунди зад Игита, като в последните метри изпревари испанеца Алехандро Валверде и поляка Рафал Майка. Victory for Sergio Higuita. Well done a stage since the breakaway and climbing solo the last mountain. His first victory in a great one. Bravo @HiguitSergio pic.twitter.com/o3FvIFFE7Z — Rembrandt Q Einstein (@DonPornHoli0) September 12, 2019 Третото място на Валверде пък му гарантира завръщане на втората позиция в общото подреждане, като изостава с 2 минути и 50 секунди от Роглич. Колумбиецът Наиро Кинтана, който бе втори преди днешния ден, вече изостава на 3:31 минути от Роглич, след като днес финишира на осмо място на 1:16 минути зад сънародника си Игита. Заедно с Кинтана на финала пристигна и словенецът Тадей Погачар, който отново ще трябва да сдаде бялата фланелка за "най-добър млад колоездач" на колумбиеца Мигел Анхел Лопес, завършил днес пети на 17 секунди зад Игита. В генералното класиране Лопес е четвърти на 4:17 минути зад Роглич, а Погачар вече е пети на 4:49 минути. Челната шестица се затваря от Майка, който е на 7:46 минути от лидера. В петък предстои сравнително лесен етап за участниците - 165,2 километра от Авила до Толедо със само едно изкачване в самото начало на състезателния ден. До края на Обиколката на Испания остават още три етапа. 0



