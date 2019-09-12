Левски Levski

ЦСКА-София 2:2 Левски

последен:
01.09.2019

Левски - Черно море

следващ:
15.09.2019

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Георги Попов
треньор: Петър Хубчев
web: Левски / bgclubs.eu

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент

Левски

Обявиха реферите за Левски - Черно море и Ботев Пд - ЦСКА-София

12 септември 2019 | 17:49
Обявиха реферите за Левски - Черно море и Ботев Пд - ЦСКА-София
  • копирано
  • 2
Срещата от деветия кръг на efbet Лига между отборите на Ботев (Пловдив) и ЦСКА-София бе поверена на рефера Георги Давидов. Радослав Гидженов ще ръководи Левски - Черно море.

Ето всички назначения за 9-ия кръг на efbet Лига:

ФК Царско село 2015 - ПФК Локомотив 1926
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев
СН:    Кирил Петков Йорданов     
 
13 Сеп 2019 г. Петък 20:00 ч.
ФК Арда - ПОФК Ботев Враца
ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Румен Емилов Иванов    АС2:    Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков
СН:    Константин Делов Писков     
 
14 Сеп 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Ботев - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Станимир Илков Илков
4-ТИ:    Стефан Демирев Павлов
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
14 Сеп 2019 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Етър
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Димитър Божидаров Стоилов    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов 
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
15 Сеп 2019 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Дунав - ПФК Славия 1913
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Даниел Милков Ников
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
15 Сеп 2019 г. Неделя 20:15 ч.
ПФК Левски - ПФК Черно море
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:    Николай Йорданов Колев
СН:    Илонка Миланова Джалева     
 
16 Сеп 2019 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Берое - ФК Витоша
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов
СН:    Евгени Георгиев Георгиев   

Още по темата
  • копирано
  • 2
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 995

Добави коментар ›› Коментари (2)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
BOJINKATA
(Гост) 2
отговор
12 септември 2019 | 18:22

Всички мачове ще завършат като завършат. Рейтинг: 2 0

Комуниста
(Гост) 1
отговор
12 септември 2019 | 18:13

Ефбет Тото лига във действие...... Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

              ››
              
                Левски
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Първи урок по български за чужденците в Левски (видео)
                
                
                  Първи урок по български за чужденците в Левски (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Левски ще играе мач с ученици
                
                
                  Левски ще играе мач с ученици

                 
                
              

              

                
                  
                  Швейцарският Лугано не се е отказал от Паулиньо
                
                
                  Швейцарският Лугано не се е отказал от Паулиньо

                 
                
              

              

                
                  
                  Черно море с нов вратар на “Герена”
                
                
                  Черно море с нов вратар на “Герена”

                 
                
              

              

                
                  
                  Станислав Костов замина за Mюнхен
                
                
                  Станислав Костов замина за Mюнхен

                 
                
              

              

                
                  
                  Левски поднови тренировки без петима основни футболисти
                
                
                  Левски поднови тренировки без петима основни футболисти

                 
                
              

              

                
                  
                  Програмата за Купата по дни и часове
                
                
                  Програмата за Купата по дни и часове

                 
                
              

              

                
                  
                  Левски пусна в предварителна продажба билетите за мача с Черно море
                
                
                  Левски пусна в предварителна продажба билетите за мача с Черно море

                 
                
              

              

                
                  
                  Голяма трагедия! Съотборник на Робърта почина в хотелската си стая
                
                
                  Голяма трагедия! Съотборник на Робърта почина в хотелската си стая

                 
                
              

              

                
                  
                  Клуб от ОАЕ имал сериозен интерес към Станислав Костов
                
                
                  Клуб от ОАЕ имал сериозен интерес към Станислав Костов

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            











	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                Лудогорец
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Новата звезда на Лудогорец пристигна в Разград
                
                
                  Новата звезда на Лудогорец пристигна в Разград

                 
                
              

              

                
                  
                  Програмата за Купата по дни и часове
                
                
                  Програмата за Купата по дни и часове

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец подписа със защитник от Айнтрахт
                
                
                  Лудогорец подписа със защитник от Айнтрахт

                 
                
              

              

                
                  
                  Тауата позира с шалче на Лудогорец
                
                
                  Тауата позира с шалче на Лудогорец

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец се пребори с Левски за израелски национал
                
                
                  Лудогорец се пребори с Левски за израелски национал

                 
                
              

              

                
                  
                  Стартира продажбата на билетите за мачовете на Лудогорец в груповата фаза на ЛЕ
                
                
                  Стартира продажбата на билетите за мачовете на Лудогорец в груповата фаза на ЛЕ

                 
                
              

              

                
                  
                  Звезда на Лудогорец: Домусчиев винаги иска да сме най-добрите
                
                
                  Звезда на Лудогорец: Домусчиев винаги иска да сме най-добрите

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец без Манолев и Бакалов в Лига Европа
                
                
                  Лудогорец без Манолев и Бакалов в Лига Европа

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец дава още един младок на Етър
                
                
                  Лудогорец дава още един младок на Етър

                 
                
              

              

                
                  
                  Защитник на Лудогорец се контузи в мач на националния си отбор
                
                
                  Защитник на Лудогорец се контузи в мач на националния си отбор

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Треньорският пост в Левски загуби своя престиж
01 май 2019

Новият треньор на Левски Георги Тодоров е петият специалист, който ще  води "сините" в официален мач през сезон 2018/2019 година. "Сините"  стартираха кампанията с Делио Роси, който беше уволнен след резила от  Вадуц в ...









							
							
						

						
						






Голмайсторът на България: Трансфер? Искам да ...
02 юли 2019

Голмайсторът  на Левски и Първа лига Станислав Костов даде интервю пред Sportal.bg от  лагера на тима в австрийското градче Фюген. Таранът на "сините" разкри  дали е имало спор между него и Петър Хубчев, а също така ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •