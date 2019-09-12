Обявиха реферите за Левски - Черно море и Ботев Пд - ЦСКА-София

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Левски
Срещата от деветия кръг на efbet Лига между отборите на Ботев (Пловдив) и ЦСКА-София бе поверена на рефера Георги Давидов. Радослав Гидженов ще ръководи Левски - Черно море.
Ето всички назначения за 9-ия кръг на efbet Лига:
ФК Царско село 2015 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Кирил Петков Йорданов
13 Сеп 2019 г. Петък 20:00 ч.
ФК Арда - ПОФК Ботев Враца
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Константин Делов Писков
14 Сеп 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Ботев - ПФК ЦСКА-София
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Стефан Демирев Павлов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
14 Сеп 2019 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Етър
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Георги Генов Нарлев
15 Сеп 2019 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Дунав - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Кольо Димитров Данев
15 Сеп 2019 г. Неделя 20:15 ч.
ПФК Левски - ПФК Черно море
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Илонка Миланова Джалева
16 Сеп 2019 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Берое - ФК Витоша
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
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(Гост) 2
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Всички мачове ще завършат като завършат. Рейтинг: 2 0
(Гост) 1
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Ефбет Тото лига във действие...... Рейтинг: 0 0