Симона Халеп отново ще поднови работа с Дарън Кейхил

Симона Халеп обяви през профила в Twitter, че през 2020 г. ще поднови съвместната си работа с Дарън Кейхил. Бившата №1 и австралиецът се разделиха в края на 2018 г., тъй като специалистът искаше да прекара повече време с децата си, но изглежда вече е освежен и готов да гони нови успехи в треньорската професия.

По време на предишния период, в който двамата си сътрудничеха, румънката оглави за пръв път класирането при дамите през 2017 г. и грабна първия си трофей от Големия шлем на Ролан Гарос през 2018 г.

Even though you've been away this year, you've been with us every step of the way.



Can't wait to welcome you back officially next season @darren_cahill pic.twitter.com/hVbhm17q4K