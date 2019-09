Флорентино Перес: Не сполучихме с Погба, както и с Левандовски години наред

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес призна, че през лятото тимът се е провалил в опитите си да привлече Пол Погба от Манчестър Юнайтед , както и че години наред не успява да го стори и с Роберт Левандовски от Байерн (Мюнхен)

“Има играчи, които не се продават. Няколко години се пробвахме за Левандовски, но нищо не се получи, защото той няма откупна клауза, а клубът му няма да го продаде. Няма начин. Същото се случи и с Пол Погба. Когато определени играчи могат да бъдат продадени, ние можем да се пробваме за тях”, заяви Перес на генералната асамблея на Реал Мадрид.

Florentino Perez: "There are certain players who don't get sold. We went for Lewandowski for several years but nothing happened. There was no clause and Bayern didn't want to sell. And that's what happened with Pogba." pic.twitter.com/h48vrPk83T