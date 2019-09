Тенис Сензационно! Ким Клайстерс се завръща на корта догодина! 12 септември 2019 | 15:28 0



Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH — Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019

“Нямам чувството, че трябва да се доказвам пред някого, приемам го като предизвикателство. Още обичам да играя тенис, правя го при всяка възможност. Искам да съм силна отново, това е моят маратон, така че си казах, че ще опитам”, казва Клайстерс.

Exclusive: Kim Clijsters announces her comeback https://t.co/t6ULrd7hhn — WTA Insider (@WTA_insider) September 12, 2019

Четирикратната шампионка от "Големия шлем" Ким Клайстерс сензационно обяви завръщането си в професионалния тенис през 2020 година. 36-годишната знаменита белгийка се отказа официално през 2012-а след US Open, но в специално видео обръщение обяви плановете си да играе отново активно догодина, тъй като много й липсва чувството да бъде част от световния тур на WTA.

1