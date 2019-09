Жакаре ще се бие срещу Блахович в Сао Пауло

Ян Блахович не успя да постигне целта си, а именно шанс да се бие за титлата в полу-тежката категория. Вместо това той ще посрещне Жакаре Соуза в категорията, казват репортери от ESPN. Битката ще бъде основното събитие за UFC Сао Пауло и ще се проведе на 16 ноември.

Breaking: Jacare Souza vs. Jan Blachowicz at 205 pounds will headline UFC Fight Night on Nov. 16 in Brazil, per Dana White. https://t.co/Yanj00XYFJ