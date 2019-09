Тенис Джокович обяви добри новини за контузията си 12 септември 2019 | 14:39 0



копирано





Джокович обаче обясни, че се възстановява по план и се надява да участва в азиатското турне, което вече започна, непосредствено след края на US Open.

Hvala vam svima na velikoj podršci i interesovanju za stanje mog ramena. U procesu sam rehabilitacije i nadam se da cu biti spreman vec za sledei turnir u Tokiju. Svakako vam se javljam sa novostima. Hvala vam još jednom — Novak Djokovic (@DjokerNole) September 12, 2019

“Извинявайте, че през последните дни ви държах в неведение. Прекарвам си чудесно със семейството и активно работя по възстановяването си, за да бъда готов за азиатското турне. Здравето ми винаги е приоритет и веднага щом съм готов, ще се завърна в игра. Ще ви държа в течение на прогреса ми и ви благодаря за всички пожелания за бързо възстановяване”, написа Джокович на английски и сръбски в “Туитър”.

Sorry for keeping you guys in the dark these days. I‘m having a wonderful time with my family and actively working on my recovery so I can be ready for the Asian swing. My health is always top priority and as soon as I’m ready, I’ll be back. — Novak Djokovic (@DjokerNole) September 12, 2019

Джокович има да защитава 1000 точки на “Мастърс”-а в Шанхай, където спечели титлата миналата година, а на последния турнир от тази категория за годината в Париж - 600 точки, защото игра финал през 2018-а и го загуби от Карен Хачанов. На Финалите на АТР Ноле също стигна до последната фаза и бе преодолян от Александър Зверев, което се равнява на още 1000 точки. Носителят на 16 титли от “Големия шлем” и световен номер 1 Новак Джокович оповести добра новина за феновете си чрез социалните мрежи. В последните дни се говореше, че Ноле може да подложи рамото си на операция, ако рехабилитационните процедури в Швейцария не дадат нужното облекчение на болките му.Джокович обаче обясни, че се възстановява по план и се надява да участва в азиатското турне, което вече започна, непосредствено след края на US Open.“Извинявайте, че през последните дни ви държах в неведение. Прекарвам си чудесно със семейството и активно работя по възстановяването си, за да бъда готов за азиатското турне. Здравето ми винаги е приоритет и веднага щом съм готов, ще се завърна в игра. Ще ви държа в течение на прогреса ми и ви благодаря за всички пожелания за бързо възстановяване”, написа Джокович на английски и сръбски в “Туитър”.Джокович има да защитава 1000 точки на “Мастърс”-а в Шанхай, където спечели титлата миналата година, а на последния турнир от тази категория за годината в Париж - 600 точки, защото игра финал през 2018-а и го загуби от Карен Хачанов. На Финалите на АТР Ноле също стигна до последната фаза и бе преодолян от Александър Зверев, което се равнява на още 1000 точки.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2703 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1