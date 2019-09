Анди Мъри ще играе в Шанхай

Бившият лидер в световната ранглиста по тенис Анди Мъри ще участва на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай през октомври. 32-годишният шотландец получи "уайлд кард" от организаторите. По-рано през годината Мъри претърпя операция на бедрото, а в последните месеци взе участие в турнири при двойките.

Return of the 3x champ @andy_murray will be back in Shanghai for the first time since 2016 - watch live on Tennis TV! pic.twitter.com/eV5VBEBCCG