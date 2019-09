Лека атлетика Колман: Никога не съм се провалял на допинг тест 12 септември 2019 | 11:02 0



В крайна сметка той избегна наказанието, тъй като се появиха несъответствия в датите на пропуснатите допинг проверки. От USADA първоначално обвиниха Колман за три такива пропуска - на 6 юни 2018 година и на 16 януари и 26 април 2019 година, но впоследствие след разглеждане на документацията и съветване с WADA за дата на първото нарушение беше приета дата 1 април 2018 година, което означава, че периодът е повече от 12 месеца и той избегна санкция.



View this post on Instagram A post shared by Christian Coleman (@_coleman2) on Sep 11, 2019 at 6:15am PDT “Оставих сърцето и душата си в атлетиката, работих здраво, за да стигна там, където съм днес. Просто е неуважително, когато фалшиви фенове спекулират и говорят за допинг във връзка със велики атлети, които имаме в този спорт. Това не е нещо, но прави спорта по-малко популярен и знам, че интересът ще се повиши в бъдеще. Не трябваше да защитавам себе си, но за първи и последен път - не приемам каквито и да е добавки или протеин. Нищо освен позволеното, което помага за възстановяване”, написа Колман в профила си в Instagram.

В края на своето обръщение Колман благодари на хората, които го подкрепят и допълни, че няма търпение да участва на Световното първенство в Доха от 27 септември до 6 октомври. Американецът е водач в световната ранглиста за сезона на 100 метра с 9.81 секунди.



РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 104

