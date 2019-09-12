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последен:
31.08.2019

Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София

следващ:
14.09.2019

създаване: 1912г.
стадион: "Христо Ботев"
президент: Георги Самуилов
треньор: Желко Петрович
web: Ботев (Пловдив) / bgclubs.eu

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Ботев (Пловдив)

Хвърлят Неделев срещу ЦСКА-София

12 септември 2019 | 07:41 - Обновена
Хвърлят Неделев срещу ЦСКА-София
Звездата на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев е напълно готов и ще играе пълноценно в предстоящия сблъсък с ЦСКА-София в Коматево.
Той пропусна дербито с Локомотив, както и мачовете на националния отбор с Англия и Ейре поради контузия, но вече е напълно възстановен и готов да покаже най-доброто от себе си. Неделев е тренирал във вторник на пълни обороти и с топка, а след заниманието не е имал оплаквания или болки.

Състоянието му даде повод за оптимизъм на треньорския щаб и лично на Желко Петрович.
Неделев имаше проблеми с менискуса, а травмата му е напът да се превърне в хронична. Заради сгъстения цикъл националът отказва операция, която би го оставила извън игра между 3 седмици и 3 месеца.
Засега Тошко почива по ден или два след мачовете, а понякога се налага да му бият и болкоуспокояващи инжекции, за да е пълноценен на терена. Въпреки това той е много внимателен, за да не се стигне до скъсване на менискуса, което би довело до по-тежка травма и по-продължително възстановяване.
Все още под въпрос за мача с ЦСКА-София са Димитър Пиргов и Антонио Вутов, които минаха фитнес тестове след вечерната тренировка вчера.

“Меридиан Мач”

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Добави коментар ›› Коментари (11)

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ONLINEPARI
(Гост) 11
отговор
12 септември 2019 | 10:43

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А
(Гост) 10
отговор
12 септември 2019 | 10:38

той излезе ли от градината с доматите? Рейтинг: 0 1

Ботевъ
(Гост) 9
отговор
12 септември 2019 | 09:39

Ще ви шибаме пр*сета ли сте ловчанлии ли Рейтинг: 8 0

...
(Гост)
12 септември 2019 | 10:07

не,сопотчани сме,от металик,хахахахаха,марш бе мухъл Рейтинг: 2 4

Извади петата
(Гост)
12 септември 2019 | 10:39

Петата извади. Рейтинг: 0 1

Чорбара
(Гост) 8
отговор
12 септември 2019 | 09:12

Къде го хвърляте бе тъпи журналя, то се знае че жълтите гарги ще паднат,всичко се знае предварително, а този кривия какво дава акъл все едно има,и той игра само в Турция Рейтинг: 4 5

Иван
(Гост) 7
отговор
12 септември 2019 | 08:53

На Киро-гела му е през оная работа дали контузията на Тошко ще се усложни. Ще им даде некоя печка на Путяфъ ако се счупи и всички остават щастливи... Рейтинг: 6 0

Petrov
(Гост) 6
отговор
12 септември 2019 | 08:48

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Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Венци Стефанов
(Гост) 4
отговор
12 септември 2019 | 08:44

Полегнала ми Тодорка. Рейтинг: 2 3

Соооссс
(Гост) 3
отговор
12 септември 2019 | 08:33

Бахти и отбора, изцяло се командва от рязанГрад. От месец почива Тъпото за мача с ЦСКА, никога не е имал контузия, а го пазиха от такава. Дали ще бием или паднем, какво те вълнува бе папагал от по долния ком. но ако вие продължавате така, май и 2-та 8-ца ще ви много. Ние дали ще играем силно или слабо сме пак 2, а говедата на бараж, понеже всичко е тото цирк. Рейтинг: 5 9

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

хаха
(Гост) 2
отговор
12 септември 2019 | 08:27

от сега измисленото цска знае, че ще загуби и почнаха гей-оправданията хахахахахахахахаха Рейтинг: 10 2

ТАТКО АХМЕД ОТ ГЕРЕНА
(Гост) 1
отговор
12 септември 2019 | 08:25

АГАТА ПАК ЛИ ОБЕЩА ПАРИ НА МЕТАЛИК СОПОТ??? БОТЕВ....ПОВЪРНАХ..ИМА ЕДИН БОТЕВ И ТОЙ Е ОТ ВРАЦА Рейтинг: 4 12 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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