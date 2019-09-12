Хвърлят Неделев срещу ЦСКА-София

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Ботев (Пловдив)
Звездата на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев е напълно готов и ще играе пълноценно в предстоящия сблъсък с ЦСКА-София в Коматево.
Той пропусна дербито с Локомотив, както и мачовете на националния отбор с Англия и Ейре поради контузия, но вече е напълно възстановен и готов да покаже най-доброто от себе си. Неделев е тренирал във вторник на пълни обороти и с топка, а след заниманието не е имал оплаквания или болки.
Състоянието му даде повод за оптимизъм на треньорския щаб и лично на Желко Петрович.
Неделев имаше проблеми с менискуса, а травмата му е напът да се превърне в хронична. Заради сгъстения цикъл националът отказва операция, която би го оставила извън игра между 3 седмици и 3 месеца.
Засега Тошко почива по ден или два след мачовете, а понякога се налага да му бият и болкоуспокояващи инжекции, за да е пълноценен на терена. Въпреки това той е много внимателен, за да не се стигне до скъсване на менискуса, което би довело до по-тежка травма и по-продължително възстановяване.
Все още под въпрос за мача с ЦСКА-София са Димитър Пиргов и Антонио Вутов, които минаха фитнес тестове след вечерната тренировка вчера.
“Меридиан Мач”
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(Гост) 11
отговор
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(Гост) 10
отговор
той излезе ли от градината с доматите? Рейтинг: 0 1
(Гост) 9
отговор
Ще ви шибаме пр*сета ли сте ловчанлии ли Рейтинг: 8 0
(Гост)
не,сопотчани сме,от металик,хахахахаха,марш бе мухъл Рейтинг: 2 4
(Гост)
Петата извади. Рейтинг: 0 1
(Гост) 8
отговор
Къде го хвърляте бе тъпи журналя, то се знае че жълтите гарги ще паднат,всичко се знае предварително, а този кривия какво дава акъл все едно има,и той игра само в Турция Рейтинг: 4 5
(Гост) 7
отговор
На Киро-гела му е през оная работа дали контузията на Тошко ще се усложни. Ще им даде некоя печка на Путяфъ ако се счупи и всички остават щастливи... Рейтинг: 6 0
(Гост) 6
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(Гост) 4
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Полегнала ми Тодорка. Рейтинг: 2 3
(Гост) 3
отговор
Бахти и отбора, изцяло се командва от рязанГрад. От месец почива Тъпото за мача с ЦСКА, никога не е имал контузия, а го пазиха от такава. Дали ще бием или паднем, какво те вълнува бе папагал от по долния ком. но ако вие продължавате така, май и 2-та 8-ца ще ви много. Ние дали ще играем силно или слабо сме пак 2, а говедата на бараж, понеже всичко е тото цирк. Рейтинг: 5 9
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(Гост) 2
отговор
от сега измисленото цска знае, че ще загуби и почнаха гей-оправданията хахахахахахахахаха Рейтинг: 10 2
(Гост) 1
отговор
АГАТА ПАК ЛИ ОБЕЩА ПАРИ НА МЕТАЛИК СОПОТ??? БОТЕВ....ПОВЪРНАХ..ИМА ЕДИН БОТЕВ И ТОЙ Е ОТ ВРАЦА Рейтинг: 4 12