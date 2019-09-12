Хвърлят Неделев срещу ЦСКА-София

Той пропусна дербито с Локомотив, както и мачовете на националния отбор с Англия и Ейре поради контузия, но вече е напълно възстановен и готов да покаже най-доброто от себе си. Неделев е тренирал във вторник на пълни обороти и с топка, а след заниманието не е имал оплаквания или болки.

Състоянието му даде повод за оптимизъм на треньорския щаб и лично на Желко Петрович

Неделев имаше проблеми с менискуса, а травмата му е напът да се превърне в хронична. Заради сгъстения цикъл националът отказва операция, която би го оставила извън игра между 3 седмици и 3 месеца.

Засега Тошко почива по ден или два след мачовете, а понякога се налага да му бият и болкоуспокояващи инжекции, за да е пълноценен на терена. Въпреки това той е много внимателен, за да не се стигне до скъсване на менискуса, което би довело до по-тежка травма и по-продължително възстановяване.

Все още под въпрос за мача с ЦСКА-София са Димитър Пиргов Антонио Вутов , които минаха фитнес тестове след вечерната тренировка вчера.





“Меридиан Мач”