Мартин Петров се разписа за Манчестър Сити в бенефиса на Компани

Бившият национал Мартин Петров отново се разписа за Манчестър Сити по време на бенефиса на легендарния капитан на тима Венсан Компани, който в момента е играещ треньор на белгийския Андерлехт.

Самият Компани не успя да излезе на терена в собствения си бенефис заради контузия в бедрото. За сметка на това игра синът му Франсоа.

