Мениджърът на Хабиб: Следващият му съперник ще е Сен Пиер

I took great pride in being part of this project with the @royerofficial team. We went back to a time in my life when things were not as easy. Don't forget where you come from and never lose sight of where you're going. Link to the video is available in their bio. C'est avec beaucoup de fierté que j'ai participé à ce projet avec l'équipe @royerofficial. Un retour dans le temps pour moi! Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Le lien vers la vidéo se trouve dans leur bio.

A post shared by Georges St-Pierre (@georgesstpierre) on Sep 9, 2019 at 7:25am PDT