Бивш играч на Реал Мадрид и Барса пое Валенсия

Алберт Селадес е новият старши треньор на Валенсия, потвърдиха от клуба. Договорът на бившия селекционер на младежкия национален отбор на Испания е до 30 юни 2021 година.

Селадес ще изведе валенсианците за първа тренировка още днес. На поста Селадес замени уволнения по-рано днес Марселиньо. Той е юноша на Барселона, където записва 72 мача за първенство между 1995-а и 1999-а, а по-късно е и футболист на Реал Мадрид. Селадес ще дебютира в събота от 22:00 българско време, когато неговият тим гостува именно на "Камп Ноу" в среща от четвъртия кръг на испанското първенство.

