Белгиец с втора етапна победа във Вуелтата

Белгиецът Филип Жилбер спечели 17-ия етап на колоездачната обиколка на Испания. 37-годишният състезател измина разстоянието от 219,6 км от Аранда де Дуеро до Гуадалахара за 4 часа, 20 минути и 15 секунди.

Това е втора етапна победа за белгиеца в тазгодишното издание на "Вуелтата". Второ място в етап зае ирландецът Сам Бенет с изоставане от 2 секунди, а трети е французинът Реми Каваня също на 2 секунди след победителя.

La etapa más larga de #LaVuelta19 fue también la más sorprendente, aupando a @NairoQuinCo en la general tras una larga fuga. Revívelo en 1'.



Great emotions in the longest stage, where Gilbert took a 2nd stage win and Quintana climbed to podium positions. The 1' summary. pic.twitter.com/A0smmsOR4Z