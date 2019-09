Германия Коутиньо: Искам да покажа най-добрия си футбол в Мюнхен 11 септември 2019 | 18:48 - Обновена 0



За посрещането в тима и трудността на Бундеслигата



Някои от съотборниците ми в Бразилия ме питаха как вървят нещата в Байерн. Казах им колко съм щастлив там. Бях посрещнат чудесно от съотборниците ми, клуба, феновете и медиите. Искам да им се отплатя с голове и представянето ми на терена. Говорих с Фирмино (който е играл за



За големината на клуба



Клубът е световноизвестен. Всеки знае за Байерн. Когато видиш децата по улиците в Бразилия, много носят тениски на Байерн. Когато бях малък, смятах Байерн за един от големите клубове в света. Точно затова съм толкова щастлив сега да бъда част от него.



За Юрген Клоп



Клоп ми прати съобщение и ми пожела успех. Писа ми, че Байерн е голям клуб и че Бундсеслигата е голямо първенство, както и че е много щастлив да ме види там. Клоп определено е голям треньор, един от най-добрите в света и истински лидер. Научих много от него, особено на ниво психика. Той промени Ливърпул и ги направи отново много силни. Беше голяма чест да работя с него. Coutinho: "Klopp is simply a great coach, one of the best in the world, a real leader. I learned so much from him, especially on the mental level. He changed Liverpool and made them really strong again. It was a big honor to work with him" pic.twitter.com/aakhdsh3bM — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 11 септември 2019 г. За статута си на звезда



Изобщо не се чувствам като суперзвезда. Просто искам да покажа най-добрия си футбол в Мюнхен. Желая да бъда възможно най-добрия Коутиньо. Искам да побеждавам и да имам високи цели, които са същите като тези на отбора ми.



За немския език и бъдещето си в Байерн



Определено ще науча немския език. Знам, че ще бъда тук само година, но искам да дам всичко за Байерн през този период. Толкова много неща могат да се случат във футбола. Точно сега не мога да кажа много за бъдещето ми. Само това, че съм щастлив да бъда в Мюнхен и че искам да имам страхотен сезон. Дали ще остана в Байерн при титла в Шампионската лига? Това не би било зле, бих искал да се случи.



За мечтите си



Мечтата ми е да спечеля първенството, Купата на Германия и ШЛ. Без значение срещу кого играем, просто искам да помогна на отбора. Мечтата за трофей от Шампионската лига е голяма, колкото тази за световна титла. Can you imagine starting together with Müller?



Coutinho: "Of course. But that's the decision of the coach" pic.twitter.com/Idc6CCSV4G — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 11 септември 2019 г. За Томас Мюлер



Той е абсолютен идол в Мюнхен и Германия, като е играч, който е познат навсякъде по света. Спечелил е толкова много трофеи. Огромно удоволствие е да бъда в един отбор с него. Той ми помогна в началото тук. Дали мога да си представя и двамата да сме на терена като титуляри? Разбира се, но решението е на треньора.



За Октоберфест



Вече съм чувал, че е важна част от баварската култура. Всеки, който е бил там, ми е казвал колко е невероятен. Нямам търпение да присъствам на него.

