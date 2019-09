Компани ще пропусне своя бенефис за Ман Сити заради контузия

Доскорошният капитан на Манчестър Сити Венсан Компани потвърди, че няма да вземе участие в тазвечершния си бенефис с екипа на тима заради контузия.

“За съжаление, тази вечер няма да започна като титуляр, нито ще играя. Типично за мен - имам лека травма на бедрото, така че не мога да рискувам тази вечер, но ще има доста невероятни играчи”, заяви Компани.

OFFICIAL: Vincent Kompany confirms that he will not be able to playe in his own testimonial tonight due to a thigh injury.



pic.twitter.com/SM1FUbS6p9