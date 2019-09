Тенис Циципас абдикира от всички социални мрежи 11 септември 2019 | 16:04 0



Стефанос Циципас отпадна още в първия кръг на US Open и това го мотивира да вземе бързи мерки след края на турнира в Ню Йорк. Четвъртото му поредно поражение доведе до изтриване на всички негови профили в социалните мрежи, като по този начин световния №7 се надява да успее да се концентрира върху по-важните неща в живота и да се отдаде повече на кариерата си. Още с навлизането си в Тура младият грък привлече внимание с активността си във Facebook, Twitter, Instagram и Youtube, където стартира собствен влог. Разочароващите резултати обаче го принудиха да се лиши от тази страна от живота си: I am out, might see you again in a month or a year. Adios muchachos! #SocialMediaDetox — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) September 7, 2019 „Вярвам, че това ще ми помогне много от психическа гледна точка и ще намали нещата, които ме разсейват.“ Именно с видео в Twitter той обяви решението си, изтривайки публично всички апликации, свързващи телефона му със социалните мрежи. Същевременно той прибави и други плюсове, които се надява да постигне след това свое действие: Същевременно той прибави и други плюсове, които се надява да постигне след това свое действие: „Причината да правя това е да се освежа, да се приближа до хората, които имат значение за мен, а не върху такива, които не познава и с които реално нямам общо. Така ще имам повече време за тези, които обичам и за които ме е грижа. Това е нещо, за което не мисля, че ще съжалявам. Нещо като пречистване, сигурен съм, че ще ме накара да се чувствам по-добре – ще бъда изненадан, ако това не се случи. Следващият турнир в програмата на Циципас е Laver Cup, който стартира на 20 септември. TennisKafe.com

