Водни спортове Първият български филм за пластмасата в Черно море с премиера в София 11 септември 2019 | 15:55 - Обновена



След края на морското си турне, първият български документален филм, посветен на проблемите със замърсяването с пластмаса на околната среда "Море на вятъра“ пристига в София с официална премиера на 17 септември от 19:30 в Дом на киното. Лентата проследява приключението на двама сърфисти, осъществили уникалното по рода си скоростно прекосяване с уиндсърф на цялото родно крайбрежие – общо 300 км по вода с цел привличане общественото внимание върху вредите, които употребата на пластмаса причинява на Черно море.



Продукцията с режисьори Стоил Димитров и Борислав Камилов от Beardfrost Productions и продуцент Атанас Куцев от Remove Remove Productions представя рекордното постижение Wind2Win Challenge на уиндсърф атлетите Илияна Стоилова и Йоан Колев от сърф училище Акаша. Филмът ще може да бъде видян в столицата на 25 септември отново в Дом на киното, на 28 септември в рамките на фестивала за документално кино Sofia Biting Docs, както и на 9 октомври в бар „ПЕТЪК“.



През септември и октомври българските зрители ще имат възможността да видят филма и във Варна, Пловдив, Русе, Велико Търново, Плевен и други.



Освен двамата главни уиндсърф герои, сюжетът включва морските биолози Димитър Беров, Велизара Стоилова и капитана на следващата ги експедиция Явор Колев, делфини, неочаквани обрати, много емоции, адреналин и невероятно красиви природни кадри.





"Това е филм за волята на двама души, които с личния си пример искат да покажат, че е възможен живот с по-малко пластмаса. По време на снимките се изправихме пред много предизвикателства и непредвидими обстоятелства, които зависеха от вятъра. Благодарение на невероятно сплотеният екип обаче в крайна сметка всичко се нареждаше като на магия", разказва продуцентът Атанас Куцев.



30-минутната продукция "Море на вятъра" вече гостува с няколко ексклузивни прожекции на ключови черноморски локации, станали част от пътя на двамата сърфисти и съпровождащия ги екип, които се зарадваха на огромен интерес и позитивно отношение на публиката. Продукцията е първата по рода си българска лента, която поставя толкова ярко проблемите с пластмасовите изделия за еднократна употреба и драматичните последици върху околната среда и в частност върху Черно море, които те причиняват. Едновременно с това зрителите се потапят в едно вълнуващо морско приключение, което държи вниманието и интереса приковани до последните минути на филма.

МОРЕ НА ВЯТЪРА / WIND2WIN (2019) - ТРЕЙЛЪР / TRAILER from Remove Remove Productions on Vimeo.

