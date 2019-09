Европейски футбол Осъдиха бивш играч на Барселона 11 септември 2019 | 14:42 - Обновена 0



През октомври 2018 година Туран бе глобен с 370 хиляди евро след инцидент с популярния турски певец Беркай Шахин. 32-годишният Туран първо задявал жена му Озлем Аде Шахин, след което се сби със самия изпълнител. В резултат на това носът на Шахин беше счупен.

Barcelona's Arda Turan sentenced to jail over nightclub fight https://t.co/fcZaM8dOnm pic.twitter.com/JYuocuVAkd — AS English (@English_AS) September 11, 2019 Бившият футболист на Полузащитникът на Истанбул Башакшехир Арда Туран е осъден на 2 години и 8 месеца затвор условно за стрелба с пистолети, притежаване на нелицензирано оръжие и умишлено нападение в нощен клуб, съобщава BBC. Полузащитникът бе оправдан по обвинението за сексуален тормоз.През октомври 2018 година Туран бе глобен с 370 хиляди евро след инцидент с популярния турски певец Беркай Шахин. 32-годишният Туран първо задявал жена му Озлем Аде Шахин, след което се сби със самия изпълнител. В резултат на това носът на Шахин беше счупен.Бившият футболист на Атлетико Мадрид Барселона , се извини на певеца за поведението си. Туран посети Шахин до болницата, донесе пистолет там, даде го на певеца и каза: "Не знаех, че е жена ти. Просто ме застреляй", а изпълнителят отказа да вземе пистолета.



