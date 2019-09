Кевин-Принс Боатенг: Дембеле е като малко дете

Новото попълнение на Фиорентина Кевин-Принс Боатенг говори за периода си под наем в Барселона през пролетта, като най-интересен беше коментарът му за 22-годишното крило на тима Усман Дембеле

“Дембеле е като дете за мен. Трябва да го приемеш такъв, какъвто е. Понякога може и да закъснява за тренировките. Има играчи, които го правят нарочно, но при него е различно, той е просто като малко дете. Проблемът, и не само при Дембеле, е, че младите футболисти получават прекалено големи заплати. Не може едно хлапе на 18 години да получава по 4 млн. евро годишно. За мен той продължава да бъде дете, което беше хвърлено в големия басейн. Изведнъж той струва 150 млн. евро, а някак си все още не разбира как стават нещата, защото просто иска да играе футбол”, заяви Боатенг пред “Билд”.

Kevin-Prince Boateng (former Barcelona): "Dembélé is like a little boy to me. You have to accept him as he is and yes, he may be late for training sessions from time to time." [bild via md] pic.twitter.com/w0bpSIXzJd