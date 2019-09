Су-Вей Хсие се класира за 1/4-финалите в Хирошима

Хсие стигна трудно до място в осмицата след победа над австралийката Пресила Хон с 1:6, 7:6(2), 7:5. Хон сервираше на два пъти за спечелването на мача във втория сет, а в третия водеше с 5:3 гейма, но пропиля всичките си възможности, без да достигне дори до мачбол.

