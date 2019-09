Снукър Рони О’Съливан: На върха съм от 26 години 11 септември 2019 | 10:51 0



LISTEN | @ronnieo147 reflects on his opening round whitewash of Zhang Yi. #ShanghaiMasters pic.twitter.com/KP3UV6DgO1 — World Snooker (@WorldSnooker) September 10, 2019

Рони няма поражение в Шанхай вече повече от три години, като спечели титлите през 2018-а и 2017-а, а и обикновено избира именно там да даде начало на сезона си. Именно миналата година О’Съливан спечели 200 хиляди паунда за триумфа си, когато бе направен преходът от ранкинг турнир към такъв с покани за 24-рима състезатели.

Pictures from the evening session in Shanghai, where Ronnie O'Sullivan got his season underway with a 6-0 whitewash of Chinese amateur Zhang Yi.



Lift off for the Rocket



Full gallery https://t.co/emBHuXx8kJ#ShanghaiMasters pic.twitter.com/uRia2hlLvt — World Snooker (@WorldSnooker) September 10, 2019

“На върха съм от 26 години, а през последните десетина съм начело заедно с някои други играчи. В миналото това бе Селби, миналата година бе Тръмп, а преди него Хигинс и Уилямс. Спортното ми дълголетие е доста добро. Не бих казал, че съм най-добър във всички елементи, но съм ефикасен в повечето. Има много турнири за печелене тази година, но и много добри състезатели. Ще бъде вълнуващо”, сподели О’Съливан, който ще се изправи срещу Кайрън Уилсън на четвъртфиналите.

The Rocket was certainly in demand for autograph duty this evening #ShanghaiMasters pic.twitter.com/o9P3loRxQS — World Snooker (@WorldSnooker) September 10, 2019

