SUV специално проектиран за 21-ви век: Новият Land Rover Defender

Новият Land Rover Defender е SUV специално проектиран за 21-ви век – интелигентен, готов за всякакви приключения и осигуряващ безопасност. Силует, който е невъзможно да бъде объркан, а в същото време е изцяло обновен. Изглежда як и е як, като в същото време е инженерно изработен да вълнува. Defender притежава всеизвестно име, безкрайни възможности и мигновено разпознаваем дизайн, а и може да бъде персонализиран да отговаря на нуждите на собственика си. Създаден с уважение към оригинала и желание да бъде най-проходимият 4х4, новият Defender предоставя ненадминати способности, непоклатими здравина и качество, както и подобрена технология за офроуд. Същността на оригиналния Defender е в основата на изцяло новия модел, като в купето са на фокус структурни елементи и фиксации, които обикновено са скрити от гледката, а целта е да има акцент върху простора и практичността. Иновативните функции включват скоростен лост, монтиран на таблото, опционална трета седалка отпред, която се превръща в подлакътник и напомня за първите Land Rover автомобили. В резултат на това, Defender 110 предлага пет, шест или 5+2 места и товарно място зад втория ред седалки до 1 075 литра и 2 380 литра, когато втория ред е сгънат. Defender 90 ще може да превозва шест пътници, като компактният SUV ще бъде с дължината на семеен хечбек. Удобните за потребителя функции притежават практични щрихи и модерни технологични иновации. Устойчивите гумирани стелки са много удобни за ежедневните приключения и запомнящите се експедиции и могат да се изчистят лесно с четка. Опционално може да получите мек таван, който да открие страхотните гледки и да развее косите ви. Пътниците на втория ред могат да получат страхотно сафари преживяване като се изправят изцяло и почувстват природата около тях в спряло положение. Дефиницията за издръжливост Новото шаси на Land Rover е изработено от алуминий и монокок, като конструкцията е създадена специално за екстремни превозни средства и наподобява дизайн на шаси тип "черупка" като при състезателен автомобил, за да предостави най-здравата архитектура на Land Rover досега. Три пъти по-здраво е от което и да е нормално шаси и поставя най-добрата основа за напълно самостоятелното въздушно или пружинно окачване, като в същото време е подходящо за електрифицирано задвижване. Новият Defender е преминал през повече от 62 000 теста преди да бъде инженерно одобрен. Шасито и архитектурата на проектиране са построени така, че да отговарят на стандартите на Land Rover за екстремно тестване (Land Rover’s Extreme Event Test). Този вид на тестване включва повтарящи се и продължителни въздействия върху автомобила, които са отвъд всякакви други тестове за нормални SUV автомобили или пътнически коли. По време на тестовете, прототипите са преминали милиони километри по най-трудоемките терени на света, включително драстични промени в температурата – от 50 градуса жега в пустинята до -40 градуса студ в Арктика и на височини от 3 000 метра в Колорадо. Световно известен шампион на пътя и извън него Трансформиращо изобилие на възможностите отличава новия Defender от всички останали. Постоянното задвижване на всички колела, двустепенната автоматична скоростна кутия, централен диференциал и опционален активно заключващ се заден диференциал осигуряват нужния хардуер за приключения в пустинята или вледеняващата Арктика, както и всичко по средата. За първи път в Defender Terrain Response ще може да се конфигурира, позволявайки на офроуд експертите да нагласят сами настройките според обстоятелствата, докато неопитните ентусиасти могат да се доверят на интелигентната функция Auto. Новата архитектура е с пътен просвет от 291 мм, а ъглите на заход, рампа и отход са съответно 38, 28 и 40 градуса. Дълбочината на газене е 900 мм и при Terrain Response 2 е подкрепена от система за гмуркане, наречена "new Wade", която разчита подводния терен и позволява на водача да шофира във вода със спокойствие. На сухопътни участъци, усъвършенстваната технология ClearSight Ground View помага на шофьорите да се възползват максимално от всеобхватните способности на Defender, като излъчва на централния екран какво се случва под предния капак на автомобила. В резултат на това, новия Defender поставя нови стандарти за проходимост, повишавайки прага на възможностите както за офроуд, така и за комфорт на пътя. Мощност и ефективност Новият Defender предлага избор от усъвършенствани бензинови и по-чисти дизелови двигатели, които гарантират мощност, незабавни реакции, пълен контрол и ефективност. През следващата година към гамата двигатели ще се присъедини и Plug-In Hybrid (PHEV) представяйки прогреса на електрификация на задвижването в Land Rover. При представянето налични ще бъдат четирицилиндров P300 и мощен шестцилиндров P400 с ефективната технология мек (майлд) хибрид. Други опции са двойката четирицилиндрови дизели D200 и по-мощния D240. Технология от 21 век Новият Defender е също толкова технологично развит, колкото и издръжлив. Той представя новата инфо-развлекателна система Pivi Pro на Jaguar Land Rover. Сензорният екран от следващото поколение е по-интуитивен и удобен за използване, като изисква по-малко входни данни за изпълнение на често използвани задачи с почти моментални реакции. В допълнение, новият Defender извежда на ново ниво технологията Software-Over-The-Air (SOTA) с 14 индивидуални модула, способни да получават отдалечени актуализации. Чрез изтеглянето на данни, докато клиентите спят у дома или са на далечни места, новият Defender ще се подобрява с напредването на времето: електронните актуализации каскадират до превозното средство незабавно, без забавяне и без да е необходимо посещение в шоурум на Land Rover. Персонализиран за вашия свят Новият Defender ще се предлага в модели с къса и дълга база (90 и 110), с до шест места в 90 и опция за пет, шест или 5 + 2 места в 110. Моделната гама включва Defender First Edition и най-високото ниво на оборудване при Defender X, както и стандартните, S, SE, HSE спецификации. Клиентите ще могат да персонализират автомобила си по повече начини, отколкото който и да е предишен Land Rover с четири пакета аксесоари. Пакетите Explorer, Adventure, Country и Urban придават на Defender отличителен характер със специално подбран набор от подобрения. Ексклузивният модел на First Edition се отличава с уникална спецификация и ще бъде наличен през първата година от производството. Клиентите ще могат да изберат и нов сатенен защитен филм, за да направят екстериорната боя още по-издръжлива. Устойчивата, без разтворител и напълно рециклируема обвивка помага да се предпази от всичко - от драскотини на паркинга до по-дълбоки щети. Защитният филм може да бъде фабрично пригоден с цветовете Indus Silver, Gondwana Stone и Pangea Green, като осигурява уникален съвременен завършек и едновременно защитава новата боя на Defender. В допълнение към комплектите аксесоари, новият Defender се предлага с най-богатия избор от индивидуални аксесоари, сглобявани някога за нов Land Rover, с всичко - от електрическо дистанционно управление, палатка на покрива и надуваеми водоустойчиви тенти до по-конвенционални системи за теглене и покривни стелажи. Новият Defender ще бъде наличен на 128 пазара в света.



