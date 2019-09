Европейски футбол Кристиано продължава да пише история с нови рекорди 11 септември 2019 | 10:34 - Обновена 0



Cristiano Ronaldo is the first player to score against 40 different nations.







pic.twitter.com/sv3iXl1DZG — Cristiano Ronaldo (@TheRonaldoTeam) September 10, 2019 По-интересното е, че тимът на Литва бе 40-ият национален отбор, на който CR7 отбелязва гол. Той е първият европеец, пронизал мрежата на 40 различни национални тима (България не е сред тях - б.р.), а също и първият европеец с 90 гола за представителния отбор на страната си. Роналдо е и вече само на 16 гола от световния рекорд на Али Даеи, който приключва кариерата си със 109 попадения за Иран.

Cristiano Ronaldo scored FOUR more international goals today.



He's now just 16 shy for the all-time men's record. pic.twitter.com/qxkcgIeXPZ — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 10, 2019 В същото време 34-годишният Кристиано е на 16 мача от европейския рекорд на италианския вратар Суперзвездата Кристиано Роналдо отбеляза цели 4 гола при разгромната победа на Португалия с 5:1 като гост срещу Литва в мач от квалификациите за Евро 2020. Головата машина на Ювентус проведе мач №160 за националния тим на Португалия и вече има 93 попадения с фланелката на иберийците.По-интересното е, че тимът на Литва бе 40-ият национален отбор, на който CR7 отбелязва гол. Той е първият европеец, пронизал мрежата на 40 различни национални тима (България не е сред тях - б.р.), а също и първият европеец с 90 гола за представителния отбор на страната си. Роналдо е и вече само на 16 гола от световния рекорд на Али Даеи, който приключва кариерата си със 109 попадения за Иран.В същото време 34-годишният Кристиано е на 16 мача от европейския рекорд на италианския вратар Джанлуиджи Буфон , който е със 176 срещи за “Скуадра адзура”, както и на 24 двубоя от световния рекорд на египтянина Ахмед Хасан (184).

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

