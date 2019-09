Гарет Саутгейт: Странен мач (видео)

Селекционерът на националния отбор на Англия Гарет Саутгейт определи като странен мача с Косово, който неговите играчи спечелиха с 5:3 и по този начин практически предрешиха първото място в група "А" на квалификациите за Евро 2020.

"Това бе наистина странен мач. Направихме много груби грешки при головете им, но съм доволен по начина, по който реагирахме на ранната грешка, довела до първия им гол. Показахме унищожителен атакуващ футбол", заяви Саутгейт след срещата.

Teams to score 3+ goals v England in the 2010s:



Germany - 4-1 World Cup win, June 2010

Netherlands - 3-2 friendly win, Feb 2012

Sweden - 4-2 friendly win, Nov 2012

France - 3-2 friendly win, June 2017

Netherlands - 3-1 Nations League win, June 2019

KOSOVO - TONIGHT pic.twitter.com/DCFx8afahc