Гришо и Серина опасно близки в Ню Йорк (снимки)

Бившият №3 в света се срещна с баскетболиста Ръсел Уестбрук, а на ревюто присъстваха още Майли Сайръс, Джоан Смолс, Амбър Валета и други известни личности. Димитров бе заснет в компанията на Серина Уилямс.

A post shared by Grigor Dimitrov (@grigordimitrov) on Sep 10, 2019 at 10:56pm PDT

View this post on Instagram

Fashion lunch event with @serenawilliams and @GrigorDimitrov pic.twitter.com/TcBTsgbO2g

На 23 септември той ще започне участието си на турнира в Ченду, Китай, а седмица по-късно ще се пусне в надпреварата от АТП 500 в Пекин.

My type of man all about fashion NYC Grigor Dimitrov pic.twitter.com/TjnmlHeUcH