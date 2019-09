Рамос си мечтае за още титли с Реал Мадрид и Испания

“Има играчи, които мислят, че техният цикъл е изтекъл и нямат вяра, но в крайна сметка е добре да се пренастроиш, защото така се връщаш гладен за още. Като капитан се надявам да вдигна още някоя титла. Това е причината да работя и да се наслаждавам на този спорт. Не искам да се оттеглям, докато съм добре физически и психически. След това ще мога да се наслаждавам на други неща. Имах възможността да спечеля почти всичко на клубно ниво с моя отбор и не спирам да мечтая и да съм мотивиран. Бих искал да спечеля петата си Шампионска лига. Това би било лудост. Също така, бих искал да вдигна още една европейска или световна титла с Испания, което би било уникално”, заяви 33-годишният капитан на Реал Мадрид при представянето на своя документален филм “Сърцето на Серхио Рамос”, продуциран от “Амазон”.

It's time to hail Sergio Ramos.



Now has joint-most matches for Spain (167) with Iker Casillas. He is also 10th on the all-time scoring list (21 goals).



Made his debut v China in 2005 at age 18, he became a 2x EURO champion and World Cup winner. One of the best defenders ever pic.twitter.com/AckvXryOIu