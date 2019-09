Англия 5:1 Косово, Санчо с два гола за "трите лъва" (гледайте тук)

Само преди няколко дни "трите лъва" разгромиха България с 4:0 на "Уембли", като това бе трета победа за селекцията на Гарет Саутгейт в квалификациите. В тези три срещи отборът отбеляза общо 14 гола и допусна само едно попадение в своята врата. Изненадващо за мнозина пък Косово победи с 2:1 Чехия и излезе на второ място, след като събра осем точки след четири изиграни мача. Откакто стана пълноправен член на ФИФА и УЕФА, Косово няма загуба в 15-те си мача, които изигра за близо две години.

Две са корекциите в 11-те на Бернар Шаланд. Флорент Муслия и Валон Бериша започват като титуляри.

8 - Raheem Sterling has scored eight goals in his last eight appearances for England, with five of those coming in home games. Response. pic.twitter.com/11DR8aPCYn

Още преди почивката - в 38-ата минута, интригата на практика приключи, след като Мергим Войвода си отбеляза доста комичен автогол, засичайки във вратата си центриране по земя на Санчо, без да бъде притискан от играч на Англия.

19y 159d - Aged 19 years and 159 days, Jadon Sancho is the youngest player to score more than once in an international for England since Wayne Rooney against Croatia in June 2004 (18 years, 241 days). Protégé. pic.twitter.com/bdn8G7ijQn