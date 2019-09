Българи зад граница Номинират Тодоров за най-красив гол (видео) 10 септември 2019 | 18:38 0



What a strike from @NNTodorov on Saturday as we beat Morton 3-1 in the Tunnock's Caramel Wafer Cup Third Round.



Full Highlights https://t.co/wMZ4tzAcOK pic.twitter.com/6zAa8xduYx — Official ICTFC (@ICTFC) September 9, 2019 Успехът прати Инвърнес на 1/8-финал, където ще срещне Алоа Атлетик. Голът, който реализира 23-годишният нападател, бе негов четвърти през настоящата кампания. До момента Николай се разписа по веднъж в Чемпиъншип и турнира "Чалъндж Къп", както и два пъти за Купата на Лигата. @NNTodorov gives his thoughts on yesterday's 3-1 over @Morton_FC as he scored the opening goal. pic.twitter.com/92rfOnGFm8 — Official ICTFC (@ICTFC) September 8, 2019 Българският нападател на шотландския Инвърнес Николай Тодоров реализира изключително красив гол при победата с 3:1 над Мортън в двубой от турнира "Чалъндж Къп". Според медиите на Острова попадението, паднало в 25-ата минута при резултат 0:0, ще бъде сред претендентите за най-красив гол в надпреварата.Успехът прати Инвърнес на 1/8-финал, където ще срещне Алоа Атлетик. Голът, който реализира 23-годишният нападател, бе негов четвърти през настоящата кампания. До момента Николай се разписа по веднъж в Чемпиъншип и турнира "Чалъндж Къп", както и два пъти за Купата на Лигата.

