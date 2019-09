Авто Мания BMW представиха i Hydrogen NEXT във Франкфурт 10 септември 2019 | 18:25 0



BMW Group, които отдавна работят в посока електрическа мобилност, се подготвят и за многопластовите изисквания на мобилността на бъдещето. Компанията представи на IAA своя експериментален автомобил с горивна клетка BMW i Hydrogen NEXT.



BMW Group е на мнение, че в бъдеще едновременно ще съществуват различни алтернативни форми на задвижване, тъй като няма едно-единствено решение, която да отговаря на всички нужди от мобилност на клиентите по целия свят. Водородните автомобили са важна алтернатива и допълнение към захранваните от батерии електрически задвижвания. Това разнообразие на електрифицираните задвижващи технологии, към които принадлежат и Plug-In хибридите, подчертава намерението на BMW Group да поеме по един добре обмислен път към мобилност с нулеви емисии. BMW Group планира през 2022 година да представи следващото поколение на водородно задвижване с горивна клетка в малка серия, базирана на актуалното BMW X5. BMW i Hydrogen NEXT ни позволява да видим как ще изглежда тази малка серия. BMW Group ще предлага на клиентите си автомобили с горивна клетка най-рано от 2025 година, в зависимост от изискванията на пазара и условията на средата. Дизайнът на BMW i Hydrogen NEXT BMW i Hydrogen NEXT демонстрира, че тази технология може много добре да бъде интегрирана в динамичен автомобил като BMW X5. Дизайнът на автомобила е леко модифициран и той целенасочено се разпознава като BMW i модел. BMW i е символ на иновациите и инкубатор на всички нови технологии в BMW Group. Леките модификации се виждат отпред, особено благодарение на характерната шарка в BMW i Blue на предния капак. Тази шарка продължава в триизмерна интерпретация и по въздухозаборниците. Формата и цветът на шарката оформят динамична визия в пред предната част и встрани по каросерия в цвят Mineral white на автомобила. Детайлите на алуминиевите джанти допълнително подсказват за гените на BMW i. Иновативната природа на експерименталния автомобил се подсказва и от елементите на дифузора в BMW i Blue. С изчистения дизайн без ауспухови тръби той категорично демонстрира задвижването с нулеви локални емисии. Голям потенциал и голяма полза за клиентите Автомобилите с водородна горивна клетка (FCEVs) позволяват неограничена мобилност с нулеви емисии при същото поведение на потребителя като при конвенционалните автомобили: време за зареждане под 4 минути, голям пробег, непроменен комфорт, подходящи за теглене на ремарке и малка зависимост от климатичните условия – тоест голям пробег както през лятото, така и през зимата. Важна базова предпоставка обаче е адекватната инфраструктура за зареждане с водород, която в повечето страни все още е в много ранна фаза на изграждане. Развойно сътрудничество с Toyota BMW Group вече демонстрира практическата пригодност на тази технология. От 2013 година BMW Group и Toyota Motor Corporation си сътрудничат в съвместната разработка на задвижваща система с технологията на водородната горивна клетка. От лятото на 2015 година изследователското звено на BMW Group тества малка флотилия от прототипи на BMW Серия 5 Гран Туризмо с водородни горивни клетки с разработена съвместно задвижваща система включително горивна клетка на Toyota. През 2016 година двете компании подписват договор за продуктово и развойно сътрудничество и оттогава работят съвместно по задвижващите системи с горивна клетка от следващо поколение, както и по мащабируеми модулни компоненти за автомобили с водородна горивна клетка. Сътрудничеството с Toyota Motor Corporation е израз на все по-силния ангажимент на BMW Group в разработката на алтернативни задвижвания за шофиране с абсолютно нулеви емисии. Двете компании вярват в технологията на горивната клетка и заедно ще стимулират нейното развитие, докато инфраструктурата и масовият пазар по целия свят продължават да се развиват. За да формулират съвместната си визия и с дългосрочната цел за стимулиране на енергийната промяна чрез водород, през януари 2017 година BMW Group и Toyota заедно с 11 водещи енергийни, транспортни и индустриални компании създават „Hydrogen Council“ като глобална инициатива. От юни 2019 година в Hydrogen Council участват 60 компании.

